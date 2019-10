Francia: 4 i morti oltre all'assalitore

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Sale ad almeno quattro il numero di persone uccise al commissariato di Parigi oltre all'assalitore, anch'egli un funzionario amministrativo della polizia, secondo informazioni raccolte da BFM-TV e ancora tutte da confermare.

L'aggressore avrebbe usato un coltello in ceramica. Il premier francese, Edouard Philippe, è atteso sull'Ile-de-la-Cité, a Parigi, dopo l'attacco all'arma bianca in commissariato. Sul posto, sono già presenti il ministro dell'Interno, Christophe Castaner e il prefetto di Parigi Rémy Heitz. Tutti i ponti intorno all'Ile-de-la Cité sono stati chiusi. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine. Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, è giunto sul posto insieme al prefetto di polizia di Parigi. Al momento, gli inquirenti sembrano "privilegiare la pista di un conflitto interno" piuttosto che un'azione di stampo terroristico, riferiscono fonti citate da BFM-TV. L'assalitore sarebbe un funzionario amministrativo della polizia che lavorava in quello stesso commissariato.