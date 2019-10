Khassoggi, oggi un anno dall'omicidio

(ANSA) - ISTANBUL, 2 OTT - Si commemora oggi l'anniversario dell'uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi, scomparso un anno fa dopo essere entrato nel consolato del suo Paese a Istanbul per ritirare alcuni documenti per le sue nozze.

L'efferato omicidio dell'editorialista del Washington Post, che secondo l'intelligence è stato fatto a pezzi e i cui resti non sono mai stati ritrovati, è stato ricordato davanti alla sede diplomatica di Riad. Anche L'Ue "rende omaggio oggi alla memoria di Jamal Khashoggi, un rispettato giornalista saudita che è stato ucciso nei locali del Consolato Generale del Regno dell'Arabia Saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018", precisando che "un anno dopo il suo omicidio molte domande rimangono ancora senza risposta" e che l'Unione europea "ribadisce la necessità di garantire la piena responsabilità di tutte le persone coinvolte".