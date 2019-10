Brexit: ufficializzata proposta Johnson

(ANSA) - LONDRA, 2 OTT - Il governo britannico ha pubblicato formalmente e ha trasmesso a Bruxelles in forma integrale le proposte avanzate per un accordo sulla Brexit depurato in particolare della clausola del backstop a garanzia di una confine senza barriere fra Irlanda del Nord e i Irlanda. Il testo conferma le anticipazioni sui punti salienti, precisando che i controlli doganali dovranno essere "decentralizzati" sui due lati del confine irlandese, attraverso "un piccolo numero" di infrastrutture collocate presso depositi aziendali o punto di carico-scarico delle forniture, ma senza barriere fisiche lungo la linea di frontiera propriamente detta.

In termini generali fissa anche fin d'ora, come punto di caduta delle future relazioni fra l'intero Regno Unito e i 27, dopo la fine della fase di transizione prevista al 31 dicembre 2021, quello di una rapporto regolato da un trattato di libero scambio. Londra attende ora una prima risposta ufficiale dell'Ue.