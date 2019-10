Brexit, intesa segreta sull' Irlanda

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Il premier britannico ha raggiunto un accordo segreto con il Partito Unionista Democratico (DUP) dell'Irlanda del Nord per un cosiddetto "blocco bilaterale" Belfast-Dublino secondo cui l'Irlanda del Nord resterebbe soggetta alle normative comunitarie per i prodotti agroalimentari ed i manufatti almeno fino al 2025: a quel punto il Parlamento nordirlandese deciderebbe se mantenere lo status quo oppure adottare gli standard britannici. E' questa, secondo quanto riporta il Guardian, l''offerta finale' che Boris Johnson presenterà a Bruxelles per cercare un accordo sulla Brexit entro il 31 ottobre.