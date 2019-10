Malmstroem, se dazi da Usa, Ue reagirà

(ANSA) - BRUXELLES, 1 OTT - "Il Wto pubblicherà questa settimana, forse domani, le cifre" delle compensazioni che gli Usa potranno chiedere all'Ue per gli aiuti illegali a Airbus: lo ha detto la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem, precisando che se gli Usa "decidono di imporre contromisure la Ue farà lo stesso". "Speriamo di non dover reagire, ancora speriamo di negoziare con gli Usa una soluzione e congelare le sanzioni punitive, perché sarebbe un bene per noi e per il mondo", ha detto.