Russia, un corteo per la tigre dell'Amur

(ANSA) - MOSCA, 30 SET - Alcune migliaia di persone hanno partecipato a Vladivostok, nell'estremo oriente russo, a un corteo per sensibilizzare sulla situazione della tigre dell'Amur, a rischio estinzione. Lo riporta il Moscow Times.

Durante la manifestazione, che si svolge ogni anno nel Giorno della Tigre, alcuni dimostranti indossavano costumi arancioni striati di nero. La tigre dell'Amur, o tigre siberiana, vive nell'estremo oriente russo, in Cina nord-orientale e nel nord della penisola coreana. Si stima che meno di 500 esemplari vivano liberi in natura.