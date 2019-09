Discorso della regina per ora cancellato

(ANSA) - LONDRA, 30 SET - E' per ora cancellato il Queen's Speech a Camere riunite già fissato per il 14 ottobre prossimo dal governo conservatore di Boris Johnson. Lo ha confermato oggi un portavoce di Downing Street, sottolineando come l'evento - tradizionale culmine dell'anno parlamentare britannico nel quale la regina legge solennemente a Westminster il programma dell'esecutivo per i mesi successivi - può avvenire solo a conclusione di una fase di sospensione (prorogation) dei lavori del Parlamento: sospensione che il premier aveva avviato per un insolito periodo di 5 settimane nel pieno della crisi sulla Brexit, ma che è stata dichiarata illegale e nulla in questa forma dalla Corte Suprema del Regno una settimana fa.

"Non essendo il Parlamento prorogato, in forza del verdetto della Corte Suprema, e poiché non ci può essere il Queen's Speech senza la prorogation, la data del 14 ottobre è decaduta", ha detto il portavoce. Almeno fino a un'eventuale "nuova sospensione" breve che il governo si è riservato di valutare.