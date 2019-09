Brexit: piano economico in caso no deal

(ANSA) - LONDRA, 30 SET - Il governo britannico di Boris Johnson è pronto a mettere sul tavolo "una significativa risposta di politica economica", con risorse e misure straordinarie, per affrontare i contraccolpi di una ipotetica Brexit senz'accordo (no deal). Lo ha annunciato oggi il cancelliere dello Scacchiere, Sajid Javid, responsabile delle Finanze e del Tesoro nella compagine, protagonista di giornata alla conferenza annuale del Partito Conservatore a Manchester, che domani vedrà al centro della scena la ministra dell'Interno, Priti Patel, e mercoledì, in chiusura, il premier Boris Johnson.

Javid, anticipando il suoi discorso alla Bbc, ha tra l'altro accennato a provvedimenti di tipo fiscale a sostegno del business. E ha dato inoltre per scontati, nel caso, interventi ad hoc "indipendenti della Bank of England" a tutela del sistema bancario.