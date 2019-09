Brexit: Johnson, spero in un accordo

(ANSA) - LONDRA, 30 SET - "Abbiamo fatto passi piuttosto importanti, aspettiamo di vedere se gli amici europei ci aiuteranno a trovare un punto di caduta" comune, ma comunque "il 31 ottobre usciremo dall'Ue, accadrà presto, fra 31 giorni": lo ha detto il premier britannico Boris Johnson interpellato sulla Brexit a Manchester a margine del congresso Tory, ribadendo di essere "cautamente ottimista" su un accordo di divorzio con Bruxelles, ma deciso a evitare in ogni caso un rinvio.

Johnson, incalzato dai reporter, è anche tornato a negare con un secco "no" di aver toccato la coscia della giornalista Charlotte Edwardes a una cena fra colleghi del 1999, secondo quanto raccontato in questi giorni dall'interessata. Quindi ha aggiunto: "Come commento generale vorrei dire che penso che vi sia molta gente che fondamentalmente vuol fermarci dall'attuare la Brexit il 31 ottobre".