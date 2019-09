Gb: 'Flirt tra Boris e imprenditrice'

(ANSA) - LONDRA, 28 SET - Ci sarebbe stata "una relazione" sentimentale fra Boris Johnson e Jennifer Arcuri, l'ex modella americana divenuta imprenditrice nel settore tecnologico al centro d'una vicenda di presunti favoritismi risalente al tempo in cui l'attuale premier Tory era sindaco di Londra: vicenda che minaccia d'imbarazzare il successore di Theresa May. Lo riporta oggi il Sunday Times, che una settimana fa aveva lanciato il caso, citando testimonianze di quattro anonimi "amici" della donna a dar credito alle quali la Arcuri si sarebbe vantata all'epoca d'un flirt con il sindaco della capitale britannica.

Intervistato dalla Bbc, Johnson ha ignorato il tema, ma è tornato a negare qualunque illecito o "conflitto d'interessi", definendo "pienamente appropriata" la partecipazione di Arcuri, come di altri imprenditori, a missioni commerciali promosse dal Comune e negando d'aver mai aiutato la donna ad avere le commesse o gli incentivi pubblici ottenuti per il suo business nel Regno prima del ritorno negli Usa alcuni mesi fa.