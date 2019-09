Chirac: in migliaia agli Invalides

Migliaia di francesi, nonostante la pioggia, si sono messi in coda oggi agli Invalides, nel cuore di Parigi, per rendere l'estremo omaggio al presidente che, secondo un sondaggio, hanno amato di più insieme con Charles de Gaulle.

In attesa della cerimonia solenne alla presenza, domani nella chiesa di Saint-Sulpice, anche di personalità straniere - fra le quali il presidente Sergio Mattarella e Vladimir Putin - sono state migliaia le persone che si sono messe in coda dal mattino per sfilare davanti alla bara con la salma dell'ex presidente, esposta all'ingresso della cattedrale di Saint-Louis des Invalides.

Sulla cassa, ricoperta da una bandiera tricolore, c'è un grande ritratto di Chirac, al centro di due colonne con i colori dell'Europa e della Francia.