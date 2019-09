Ue, via libera Olaf a candidato polacco

(ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - Nessun intervento disciplinare o giudiziario deve essere avviato nei confronti del candidato polacco al posto di commissario all'agricoltura, Janusz Wojciechowski, per la contestata gestione di alcuni rimborsi per spese di viaggio ricevuti quando era europarlamentare: questa la conclusione a cui è giunto l'Olaf, l'ufficio antifrodi europeo, che ha così chiuso l'inchiesta avviata nel 2016. L'Olaf si è limitato a raccomandare al Pe il recupero di 11.243 euro, cifra che per altro Wojciechowski ha già restituito.

Il candidato polacco, attualmente membro della Corte dei Conti Ue e già eurodeputato, è indicato tra quelli che rischiano più di altri di essere contestati nel corso delle audizioni parlamentari, appuntamento fissato per lui martedì alle 14.30 davanti alla commissione agricoltura del Pe.