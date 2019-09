Brexit:150mila italiani nuovi residenti

(ANSA) - SIENA, 27 SET - Da quando nel marzo 2019 il governo britannico ha avviato lo 'Eu Settlement Scheme' - ossia la procedura per consentire agli stranieri che vivono e lavorano nel Regno Unito di continuare a farlo anche dopo la Brexit - sono 150 mila gli italiani che hanno ottenuto lo status o il pre-status di residenti. A fornire il dato, aggiornato a luglio, è stata Jill Morris, ambasciatore britannico in Italia. "Indipendentemente da cosa accadrà, il Regno Unito rimarrà aperto agli affari e al turismo", ha sottolineato la diplomatica britannica. "Il governo di Londra - ha aggiunto Morris - ha già dichiarato che i turisti non avranno bisogno di un visto per visitare il Regno Unito e potranno viaggiare con le loro carte d'identità, almeno fino a gennaio 2021". Sono più o meno 3 milioni e 200mila gli europei che vivono in Gb e di questi 1 milione e 200mila ha già fatto domanda per ottenere lo status o il pre-status di residente ed il 93% di questi lo ha ottenuto.

Gli italiani che vivono e lavorano in Gb sono circa 700mila