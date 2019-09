Turchia: multe per chi fuma in macchina

(ANSA) - ISTANBUL, 26 SET - Multe per chi fuma in macchina in Turchia, che sia il conducente o un passeggero. È la nuova stretta voluta dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che da anni porta avanti una campagna contro alcol e tabacchi. Il nuovo regolamento prevede sanzioni fino a 153 lire turche (circa 24 euro) per chi venisse sorpreso dagli agenti della polizia stradale con la sigaretta in mano. Nelle grandi metropoli, a partire da Istanbul, sono già state attivate telecamere di controllo che segnalano alle pattuglie le targhe delle auto di sospetti fumatori. Nei controlli vengono impiegati anche cani poliziotto in grado di fiuta l'odore di tabacco. Nelle prime ore di applicazione delle nuove misure, riferisce il ministero dell'Interno turco, sono state comminate oltre 5 mila multe. La norma è stata fortemente voluta da Erdogan.