Nuova scossa a Istanbul, cade minareto

(ANSA) - ISTANBUL, 26 SET - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata pochi minuti fa a Istanbul, circa mezz'ora dopo quella di magnitudo 5.8 che è stata avvertita nitidamente dalla popolazione in tutta la metropoli sul Bosforo. Molta gente è scesa in strada in preda al panico, secondo quanto testimonia l'ANSA sul posto, ma non si segnala al momento alcun ferito. L'unico danno rilevante registrato finora è la caduta della punta di un minareto in una moschea di Avcilar, sulla sponda europea della metropoli sul Bosforo.

Domani le scuole resteranno chiuse.