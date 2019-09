Francia: incendio in fabbrica 'Seveso'

(ANSA) - PARIGI, 26 SET - Sono suonate per due volte questa mattina attorno alle 8 le sirene di allerta alla popolazione per l'incendio della fabbrica classificata "Seveso" in corso da questa notte a Rouen. Le scuole sono rimaste chiuse, gli abitanti di 13 comuni sono stati invitati a rimanere in casa. Una densa nube nera si leva dal sito industriale per la produzione e la trasformazione di additivi per lubrificanti. Ad andare in fiamme sarebbe stato però un sito di stoccaggio merci, non tossico e le prime analisi non evidenziano pericoli.

La "priorità delle priorità" dei soccorsi attualmente dispiegati per domare l'incendio è "proteggere le sostanze pericolose" per "evitare il rischio di un secondo incidente": secondo quanto dichiarato dal responsabile dei pompieri di Seine-Maritime, Jean Yves Lagalle.