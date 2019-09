Brexit: ministro Cox invoca il voto

(ANSA) - LONDRA, 25 SET - "Questo Parlamento è morto", non ha maggioranze o proposte alternative sulla Brexit oltre il rifiuto del no deal e i deputati che continuano a rinviare lo sbocco di elezioni anticipate sono "codardi". E' il durissimo contrattacco lanciato alla ripresa dei Comuni dall'attorney general Geoffrey Cox, a nome del governo Tory di Boris Johnson, in risposta alle critiche incassate per il verdetto della Corte Suprema sull'illegittimità della sospensione di Westminster. Frasi che hanno scatenato richieste di ritrattazione e dimissioni.