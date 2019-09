Austria il 29/9 vota, Kurz in vantaggio

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - Altkanzler, cancelliere senior oppure semplicemente ex cancelliere, è una definizione che di certo non piace a Sebastian Kurz. Ad appena 33 anni il leader dei popolari austriaci Oevp non vuole essere 'rottamato' e al più presto intende tornare alla guida del governo, dopo lo 'scandalo Ibiza' che la scorsa primavera aveva travolto il suo partner di coalizione Fpoe e poi portato alla sfiducia dell'intero esecutivo in parlamento. Kaiser Sebastian può dormire sogni tranquilli in vista delle elezioni politiche di domenica prossima, dal momento che i sondaggi lo danno in netto vantaggio