Merkel, non viviamo in modo sostenibile

(ANSA) - BERLINO, 20 SET - "Oggi non viviamo in modo sostenibile": lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel nell'illustrare le misure per la tutela dell'ambiente concordate dopo la lunga maratona notturna della coalizione di governo a Berlino. Merkel ha proseguito dicendo che non sono stati raggiunti gli obiettivi dichiarati nel 2007 che prevedevano una riduzione del 40% delle emissioni entro il 2020, ma nonostante ciò si intende perseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e diventare neutrali entro il 2059.