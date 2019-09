Clima: al via 'sciopero globale'

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Migliaia di studenti sono scesi in strada in Australia, Thailandia, Indonesia ed India, dando inizio allo 'sciopero globale', in vista del summit Onu sul clima, in programma da lunedì a New York. Lo riferiscono i media internazionali. Manifestazioni e cortei sono in programma a breve in Giappone, Filippine e Birmania: saranno 150 i Paesi coinvolti in tutto il mondo.

Il clou è previsto proprio a New York, dove Greta Thunberg guiderà le manifestazioni: a oltre un milione di studenti è stata garantita la 'giustificazione' dalle autorità, potranno saltare scuola senza penalizzazioni.