Albania, condannato ex ministro Interno

(ANSA) - TIRANA, 19 SET - La Corte per i reati gravi di Tirana ha condannato questa sera a 5 anni di reclusione per "abuso d'ufficio", l'ex ministro dell'Interno Saimir Tahiri. A causa del rito abbreviato la condanna viene ridotta e 3 anni e 4 mesi di affidamento in prova al servizio sociale e il divieto di svolgere funzioni pubbliche. Con la sua sentenza la Corte ha respinto la richiesta della procura che proponeva una condanna a 12 anni di reclusione per le accuse di "traffico di sostanze stupefacenti" e "associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga". L'ex ministro del governo del premier socialista di Edi Rama, in carica fino allo scorso marzo 2017, è finito sotto inchiesta a seguito delle indagini condotte in Italia, e che hanno portato, nell'ottobre dello stesso anno, allo smantellamento di un'organizzazione criminale composta da italiani ed albanesi, alcuni parenti dell'ex ministro, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi.

Tahiri ha già annunciato che farà appello.