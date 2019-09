Spagna:Sanchez chiede maggioranza chiara

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Il leader socialista spagnolo Pedro Sanchez si rivolge direttamente agli elettori e chiede una "maggioranza più chiara" all'indomani dall'annuncio del nuovo voto il prossimo 10 novembre dopo il fallimento delle trattative per formare il governo. "Il prossimo 10 novembre spero che gli spagnoli diano al Psoe una maggioranza più chiara per governare, senza la possibilità da parte di Pp, Ciudadanos e Podemos di bloccare il Paese", ha detto Sanchez, premier uscente, durante un intervento in Parlamento all'indomani dal dichiarato fallimento delle trattative per la formazione del governo. Sanchez accusa Pedro Casado del Pp, all'opposizione, di mancare di senso di Stato. Ad Albert Rivera, che guida Ciudadandos, dà dell'"irresponsabile" mentre taccia Pablo Iglesias, leader della formazione di sinistra Podemos, di "dogmatismo". Contro Sanchez è particolarmente duro Pedro Casado: "Volevi tornare alle urne dal primo momento, hai ingannato gli spagnoli per cinque mesi".