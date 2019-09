Conte a Macron, dialogo e rispetto

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Molto lieto di ricevere Macron, nel primo incontro con un leader europeo dopo la formazione del nuovo governo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, incontrando a palazzo Chigi il presidente francese Emmanuel Macron e aggiungendo di aver convenuto che "possono anche emergere opinioni a volte non coincidenti, ma ciò deve avvenire sempre sulla base di un dialogo fondato sul rispetto come si conviene tra paesi fondatori Ue". Conte ha poi preso atto della disponibilità della Francia riguardo ad un meccanismo europeo sugli sbarchi di migranti, sulla ridistribuzione e sui rimpatri.

Ha infine anticipato a Macron l'invito a tenere in Italia all'inizio del 2020 il prossimo vertice bilaterale. "Lo faremo all'inizio del prossimo anno per rinsaldare anche gli intensi rapporti culturali".