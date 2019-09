Mattarella garante rapporti Roma-Parigi

(ANSA) - PARIGI, 17 SET - Sergio Mattarella "si è posto in questi ultimi mesi come garante della continuità e della qualità della relazione" franco-italiana, a cui Macron "tiene molto". Lo dicono fonti dell'Eliseo alla vigilia della visita a Roma del leader francese. Quanto a Di Maio, che incontrò rappresentanti dei gilet gialli, "non stiamo qui a distribuire buoni o cattivi punteggi. Oggi è il ministro degli Esteri italiano e ci sono già stati contatti con l'omologo Le Drian. Non commentiamo episodi del passato. La cooperazione prosegue".