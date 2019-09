Scuse del Guardian a David Cameron

Brutta scivolata per il Guardian, giornale liberal britannico per antonomasia, costretto oggi a scusarsi con David Cameron per un editoriale pubblicato ieri online i cui si richiamavano i privilegi della vita dell'ex premier conservatore arrivando fino a minimizzarne l'esperienza più tragica - la morte del figlioletto epilettico Ivan nel 2009 a 7 anni - come un dolore, ma "un dolore da privilegiato".

Considerazione definita "vergognosa" dall'attuale cancelliere dello Scacchiere, Sajid Javid, e denunciata come "vile" anche dall'attrice e attivista anti-Tory Jenny Eclair. La direzione si è successivamente affrettata a correggere il testo. "Lo abbiamo modificato nel giro di due ore e ci scusiamo completamente", ha detto un portavoce, riconoscendo l'originale come un editoriale "ben lontano dai nostri standard" etici.