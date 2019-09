Berlino, pronti ad accordo Ue su sbarchi

(ANSA) - BERLINO, 16 SET - "La Germania da sempre ha partecipato alla redistribuzione ad hoc dei migranti, ciò nonostante non abbiamo ancora trovato una procedura adeguata": lo ha dichiarato il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert in conferenza stampa a Berlino, nel rispondere ad una domanda in vista del prossimo incontro dei ministri dell'Interno a Malta. "L'Europa ha bisogno di un accordo affidabile sul modo in cui gli sbarchi devono e possono essere gestiti nello spirito della solidarietà europea e lo chiediamo da molto tempo", ha aggiunto il portavoce di Merkel.