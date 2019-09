Nuove fregate Royal Navy made in Britain

(ANSA) - LONDRA, 12 SET - Saranno 'made in Britain' le fregate di ultima generazione che la Royal Navy - da qualche tempo un po' in affanno nelle sue dotazioni e capacità rispetto alle glorie militari del passato - avrà a disposizione a partire dal 2023. Lo ha sottolineato il governo Tory di Boris Johnson, sullo sfondo dell'annuncio sull'assegnazione al consorzio guidato da Babcock, multinazionale con sede a Londra, della commessa (contratto da 1,25 miliardi di sterline) per la costruzione delle nuove unità della classe Type 31 destinate alla marina di Sua Maestà.

L'assemblaggio delle fregate Type 31, più compatte e meno costose delle Type 26 che andranno a sostituire, inizierà entro fine anno nei cantieri di Rosyth, in Scozia, dove è previsto un incremento di centinaia di posti di lavoro. Con il varo della prima nave atteso entro un quadriennio. Per Johnson, si tratta di un segnale importante anche in vista della Brexit e della conferma dell'impegno di sostenere la cantieristica nazionale.