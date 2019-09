Brexit: oppositori per riapertura Camere

(ANSA) - LONDRA, 11 SET - Sale ancora lo scontro politico in Gran Bretagna, in attesa della resa dei conti definitiva a livello giudiziario, dopo la pesantissima sentenza con cui la sezione d'appello dell'Alta Corte della Scozia ha dichiarato oggi illegale la sospensione di 5 settimane del Parlamento di Westminster decisa dal governo Tory di Boris Johnson. Le opposizioni, dai laburisti agli indipendentisti scozzesi dell'Snp, chiedono ora che le Camere - chiuse da ieri - siano immediatamente riaperte per poter riprendere il loro lavoro di "scrutinio" dell'attività dell'esecutivo sulla Brexit.

Il governo, a cui spetta l'eventuale riconvocazione, ha tuttavia già formalizzato un ricorso alla Corte Suprema del Regno contro il verdetto scozzese. E ha ricordato come l'Alta Corte di Londra abbia invece decretato la legittimità della sospensione, respingendo gli argomenti di un'azione legale parallela avviata da oppositori e attivisti anti-Brexit. Un'azione su cui pende pure un ricorso alla Corte Suprema, che avrà la parola finale.