Johnson a Varadkar, accordo possibile entro il 31/10

Un accordo con Bruxelles sulla Brexit può essere ancora raggiunto in tempo per il 31 ottobre, data entro la quale il Regno Unito lascerà l'Ue. Lo ha ribadito oggi a Dublino il premier britannico Boris Johnson incontrando il collega irlandese Leo Varadkar. Sul tema del contestato backstop Johnson ha insistito che vi sono alternative possibili grazie alle nuove tecnologie - pur riconoscendo le "difficoltà tecniche" da superare - in grado di garantire il mantenimento "vitale" del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha lasciato stamattina per qualche ora alle spalle il muro contro muro di Westminster sulla Brexit per volare a Dublino in quello che è il primo faccia a faccia con Varadkar: un summit incentrato inevitabilmente sullo spinoso nodo del backstop, la clausola di salvaguardia di un confine irlandese senza barriere imposta dall'Ue nell'accordo di divorzio raggiunto dai 27 con l'ex premier Theresa May (a tutela degli impegni degli storici accordi di pace del Venerdì Santo del 1998), ma bocciato dal Parlamento di Londra. "I 27 intendono avere una posizione comune (sul backstop) e noi lo rispettiamo, ma vogliamo parlare con i nostri amici irlandesi per vedere come aiutare a trovare una soluzione", ha sottolineato Johnson, definendo "imperativo" avere anche un dialogo a due con Dublino in questa fase. In giornata l'inquilino di Downing Street rientrerà a Londra dove lo attende il voto - negativo secondo le previsioni - sulla mozione ripresentata dal suo governo per cercare di ottenere l'ok a elezioni anticipate il 15 ottobre (serve il quorum dei due terzi della Camera dei Comuni). Un voto che avverrà dopo la prevista entrata in vigore con la firma della regina, o Royal Assent, della legge anti-no deal approvata in Parlamento la settimana scorsa dalle opposizioni per obbligare il premier a chiedere un nuovo rinvio della Brexit prima del 31 ottobre laddove un accordo non ci sia: rinvio che peraltro Johnson insiste a escludere. Da domani a giovedì si aprirà infine la finestra per la controversa sospensione dei lavori parlamentari (prorogation) che l'esecutivo ha annunciato di voler estendere quest'anno per oltre un mese, fino al 14 ottobre.