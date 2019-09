Russia: oggi le elezioni locali

(ANSA) - MOSCA, 8 SET - Il presidente russo Vladimir Putin si è recato al seggio elettorale presso l'Accademia delle scienze russa per esprimere il suo voto alle elezioni comunali di Mosca.

I russi sono chiamati a eleggere i governatori di 16 regioni e i deputati locali in 13 regioni, mentre in 22 città del Paese si tengono le comunali. Inoltre, in quattro regioni ci sono le elezioni suppletive per la camera bassa del Parlamento federale, la Duma, mentre in tre città si procede alla scelta dei sindaci.

Infine saranno eletti 5mila fra capi e membri dei consigli municipali.

Le elezioni per il 'parlamento' comunale di Mosca si svolgono in 45 collegi elettorali a seggio unico e in tre di loro si terrà il voto online. Circa 7,3 milioni di elettori possono votare a Mosca. I seggi elettorali sono aperti alle 8 del mattino e si chiuderanno alle 20. (ANSA).