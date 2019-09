Russia-Ucraina:partiti voli con detenuti

(ANSA) - MOSCA, 7 SET - Un aereo con a bordo 33 persone liberate dall'Ucraina per uno scambio di prigionieri con Mosca è decollato dall'aeroporto Borispil di Kiev diretto in Russia: lo riferisce l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti citando a sua volta Strana.ua. A bordo dell'aereo ci sarebbe anche il responsabile di Ria Novosti in Ucraina, Kirill Vyshinskiy, accusato di alto tradimento dalle autorità ucraine. Poco dopo è decollato decollato dall'aeroporto Vnukovo di Mosca un aereo di Stato ucraino con a bordo i cittadini ucraini liberati dalla Russia. A bordo dell'Antonov An-148, dovrebbero esserci 35 ucraini liberati. Tra loro i marinai catturati l'anno scorso dai russi al largo della Crimea e il regista Oleg Sentsov.

All'aeroporto Borispil di Kiev è arrivato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.