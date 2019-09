Russia: aggredita capo Commissione voto

(ANSA) - MOSCA, 6 SET - La responsabile della Commissione Elettorale Centrale, Ella Pamfilova, è stata aggredita nella sua abitazione nel cuore della notte. Lo riporta RIA Novosti, citando il Ministero degli Affari Interni.

Un uomo, definito al momento come "un rapinatore", si è introdotto nell'appartamento passando dalla finestra e poi ha più volte colpito Pamfilova con una "pistola elettrica" (simile al taser, ndr). E' stata avviata un'indagine. Domenica in molte regioni e città della Russia si vota per le elezioni locali.