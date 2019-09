Brexit: 'sospensione parlamento legale'

(ANSA) - LONDRA, 6 SET - La sospensione del Parlamento britannico, annunciata dal governo Tory di Boris Johnson per 5 settimane a partire dalla prossima, è legale. Lo hanno confermato i giudici dell'Alta Corte britannica di Londra respingendo (RPT respingendo) - dopo che un primo ricorso di militanti anti Brexit era stato già rigettato in Scozia - le contestazioni presentate dagli avvocati dell'attivista Gina Miller con il sostegno di politici pro Remain di vari partiti incluso l'ex premier John Major. Il caso passerà tra un paio di settimane alla Corte Suprema per un ultimo esame.