Brexit: Labour ripete no a voto lampo

(ANSA) - LONDRA, 6 SET - Il Labour resta deciso a votare no lunedì di fronte al secondo tentativo preannunciato dal governo Tory di Boris Johnson di presentare una mozione alla Camera dei Comuni britannica per indire elezioni anticipate nel Regno Unito il 15 ottobre. Lo ha ribadito la titolare degli Esteri del governo ombra laburista, Emily Thornberry, a margine d'un incontro di coordinamento tenuto dal leader del suo partito, Jeremy Corbyn, con i responsabili di tutte le altre forze d'opposizione. Incontro in cui è stata ribadita la comune volontà di allontanare prima il rischio d'una Brexit no deal.

Il sospetto di Corbyn che gli indipendentisti scozzesi dell'Snp si possano alla fine sfilare dando l'ok al voto immediato - nel timore che gli elettori interpretino la tattica della dilazione come una forma di "paura", come Johnson già imputa agli oppositori - è stato intanto smentito dal capogruppo a Westminster di questa formazione, la terza per consistenza ai Comuni dopo Tory e Labour, Ian Blackford.