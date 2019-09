Auto sulla folla a Berlino, 4 morti

(ANSA) - BERLINO, 6 SET - Quattro persone, tra cui un bambino, sono morte questa sera travolte da un'auto in corsa piombata sul marciapiede nel centro di Berlino. I vigili del fuoco della capitale tedesca lo riferiscono in un tweet, parlando di un grave "incidente stradale". Secondo le prime informazioni una Porsche avrebbe travolto una folla di passanti. Il conducente è rimasto gravemente ferito. Ancora non chiare le circostanze dei fatti, mentre la zona è chiusa al traffico per accertamenti. L'incidente si è verificato nel distretto di Mitte, il quartiere più centrale della capitale tedesca, all'angolo tra Invalidenstrasse e Ackerstrasse. Allo stato attuale delle indagini la polizia esclude un attacco terroristico. "Riteniamo si tratti di un incidente stradale", ha confermato un portavoce della polizia.

Invalidenstrasse è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Ackerstrasse e Brunnenstrasse. Sul posto numerosi agenti e vigili del fuoco.