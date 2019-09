Di Maio, Africa è opportunità

(ANSA) - ROMA, 5 SET - L'Africa "non può essere più vista solo come motivo di preoccupazione, bensì come opportunità per individuare nuovi partner strategici attraverso i quali incrementare lo sviluppo e la crescita del nostro Paese". Lo scrive il neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a quanto apprende l'ANSA, in un messaggio di saluto alla diplomazia italiana nel suo primo giorno alla Farnesina.