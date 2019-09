Brexit: Londra nega 'paralisi negoziato'

(ANSA) - LONDRA, 5 SET - Downing Street ha respinto le affermazioni attribuite a Michel Barnier sullo "stato di paralisi" dei colloqui fra Londra e Bruxelles sulla Brexit.

"Non vedo nulla on the record da parte di Barnier al riguardo, ma in ogni caso respingo totalmente una simile valutazione", ha detto oggi un portavoce del premier Boris Johnson rispondendo ai giornalisti sull'argomento dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui il capo negoziatore dell'Ue avrebbe parlato appunto di "paralisi" aggiornando gli ambasciatori dei 27 sull'andamento del confronto nel pieno della crisi politica britannica.

"Entrambe le parti hanno concordato di proseguire domani i colloqui dopo le discussioni costruttive di ieri", ha tagliato corto il portavoce di Johnson, evidenziando "la volontà espressa da leader Ue di trovare e condividere soluzioni ai problemi che abbiamo posto sul vecchio accordo" di divorzio.