Brexit: Johnson a Corbyn, 'codardo'

(ANSA) - LONDRA, 5 SET - "Un insulto codardo alla democrazia": sono le parole con cui Boris Johnson spara a zero oggi sul leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn, prendendo di mira le sue esitazioni sulla convocazione di elezioni anticipate a stretto giro nel Regno Unito di fronte allo stallo sulla Brexit, in un discorso previsto nel pomeriggio. Discorso anticipato da Downing Street che secondo la Bbc rappresenta di fatto il primo comizio elettorale del premier Tory, alla ricerca d'un via libera verso le urne.

Il discorso, che segna l'intenzione di alzare ulteriormente i toni della polemica e d'intensificare la pressione sul numero uno del Labour, è in programma dopo che il premier Tory avrà incontrato oggi a Downing Street il capo del governo israeliano, Benyamin Netanyahu, e il vicepresidente degli Usa, Mike Pence, entrambi in visita a Londra, nel pieno della crisi britannica, per discutere di Medio Oriente.