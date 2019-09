Russia: Sobol oggi in tribunale

(ANSA) - MOSCA, 03 SET - La polizia russa ieri sera ha fermato e poi rilasciato Liubov Sobol e altri due esponenti di spicco dell'opposizione russa, Ilya Azar e Nikolai Lyaskin. I tre sono accusati di aver organizzato proteste antigovernative non autorizzate. Sono stati rilasciati ma dovranno affrontare un processo. Sobol e Azar compariranno oggi in aula.

Migliaia di persone sono scese in piazza sabato scorso contro l'esclusione di numerosi dissidenti dalle elezioni comunali moscovite che si svolgeranno tra cinque giorni. Ha destato scandalo l'arresto di Azar. Il giornalista di Novaya Gazeta e consigliere municipale era a casa col figlio di meno di due anni e la polizia lo ha portato via lasciando il piccolo a casa da solo senza nessuno che gli badasse.