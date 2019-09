Davutoglu sarà espulso da Akp di Erdogan

(ANSA) - ISTANBUL, 3 SET - L'ex premier turco Ahmet Davutoglu è stato deferito al Consiglio di disciplina del suo Akp con una richiesta di espulsione insieme ad altri 3 ex deputati a lui vicini. A deciderlo è stato il Comitato centrale del partito, di cui Davutoglu è stato anche leader, presieduto dal capo dello stato Recep Tayyip Erdogan. La mossa rappresenta l'ultimo passo nel processo di rottura tra Erdogan e il suo ex fedelissimo. Davutoglu, che si dimise da premier nel 2016 poco prima del fallito golpe, si è allontanato da tempo dalla linea dell'Akp e di recente lo ha duramente criticato anche in pubblico, accusandolo tra l'altro di agire in modo "contrario allo spirito democratico". Secondo i media, potrebbe formare nei prossimi mesi un suo partito, come anche altri transfughi eccellenti dell'Akp, tra cui l'ex presidente Abdullah Gul e l'ex ministro delle Finanze Ali Babacan, che punterebbero ai delusi da Erdogan tra i moderati e riformisti islamici di centro-destra.