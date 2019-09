Brexit, presentata la legge anti no deal

(ANSA) - LONDRA, 2 SET - E' stato reso noto oggi il progetto di legge anti-no deal che il fronte ostile a Boris Johnson si prepara a presentare domani ai Comuni, alla riapertura del Parlamento britannico. Il testo prevede che il governo non possa portare a termine l'uscita dall'Ue il 31 ottobre, in mancanza di un accordo di divorzio con Bruxelles, senza un preventivo consenso parlamentare. Per l'avvio dell'iter, la proposta dovrà essere tuttavia preceduta da un'iniziativa dell'aula per sottrarre il controllo del calendario all'esecutivo.