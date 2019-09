Brexit: Barnier, backstop é il massimo che l'Ue può offrire

Il backstop è il massimo della flessibilità che L'Ue può offrire ad uno Stato non membro. Il negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, conferma così la posizione di Bruxelles circa il contestato punto sul confine irlandese che il primo ministro britannico Boris Johnson ha più volte ribadito anche negli ultimi giorni di voler cancellare dall'accordo di uscita di Londra dall'Unione. Barnier lo scrive in un intervento sul Sunday Telegraph, all'indomani delle proteste in tutto il Regno Unito contro Johnson e la sua richiesta di sospendere il parlamento.

Sul fronte dell'Ue, abbiamo avuto discussioni intense con gli stati membri circa la necessità di garantire l'integrità del mercato unico tenendo contemporaneamente la frontiera aperta", ha spiegato Barnier sul Sunday Telegraph, "in questo senso il backstop é il massimo livello di flessibilità che L'Ue può offrire ad uno stato non membro". Il negoziatore europeo si é quindi detto "non ottimista" riguardo alla possibilità di evitare una Brexit senza accordo, "ma dobbiamo tutti continuare a lavorarci con determinazione", ha aggiunto. "L'Ue é pronta a esplorare tutte le strade che il governo britannico possa presentare e che siano compatibili con l'accordo di uscita", ha poi ribadito.

O state con me, o state con Corbyn. Un monito chiaro quello lanciato dal primo ministro britannico Boris Johnson ai conservatori - e in particolare ai ribelli fra loro - alla vigilia di un atteso showdown a Westminster con la prospettiva di un'alleanza bipartisan in parlamento per evitare una Brexit senza accordo. "Dico soltanto, a tutti nel Paese, compresi tutti i parlamentari, questa è la scelta: volete stare dalla parte di Jeremy Corbyn e di coloro che vogliono cancellare il referendum? Volete stare dalla parte di coloro che vogliono cancellare il verdetto democratico del popolo e far sprofondare questo paese nel caos?", ha detto Johnson nella sua prima intervista da primo ministro rilasciata sal Sunday Times.