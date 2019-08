Russia: Sobol a manifestanti, vinceremo!

(ANSA) - MOSCA, 31 AGO - "Grazie a tutti coloro che hanno preso parte oggi alla marcia pacifica nel centro di Mosca contro la repressione politica e per consentire ai candidati indipendenti di partecipare alle elezioni! Diventate osservatori alle urne, praticate lo "Smart Vote" e non abbiate paura! Vinceremo!". Lo ha scritto su Twitter Lubov Sobol, alleata di Navalny, al termine della manifestazione non autorizzata dopo aver lasciato piazza Pushkin. La polizia non è intervenuta e al momento non si registrano fermi.