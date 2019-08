Ex re Juan Carlos sta 'alla grande'

(ANSA) - MADRID, 31 AGO - L'ex re di Spagna Juan Carlos dice di stare "alla grande" con "nuove tubature" dopo che gli è stato eseguito con successo un triplo bypass cardiaco. "Sembra che un camion mi sia passato sopra, ma ora è tempo di liberarsi del camion e guardare avanti", ha dichiarato l'81enne ex monarca all'uscita dall'ospedale a Madrid. "Nuove tubature, nuova idraulica. Alla grande", ha scherzato. Juan Carlos è stato dimesso dopo una settimana dall'intervento, in quando "clinicamente stabile", secondo i medici. Si tratta del 17.mo intervento chirurgico per l'ex re, che ha abdicato in favore del figlio Felipe nel 2014.