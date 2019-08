Ucraina: media,Sentsov è ancora in cella

(ANSA) - MOSCA, 30 AGO - Il regista ucraino Oleg Sentsov, condannato in Russia per terrorismo, è ancora nella prigione di Butyrskaya. Lo ha detto una fonte a Interfax. "Ieri è stato collocato nell'unità speciale del carcere di Butyrskaya, noto anche come centro di detenzione numero 2. È ancora lì", ha detto la fonte.