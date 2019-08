(ANSA) - MOSCA, 30 AGO - L'ufficio della presidenza ucraina ha smentito che lo scambio fra prigionieri russi e ucraini sia già avvenuto. "Il processo è in corso, le informazioni sul suo completamento non sono vere", ha dichiarato l'ufficio della presidenza in un post su Facebook. "Questa non è la prima volta che vediamo tale confusione dovuta a informazioni non confermate attribuite a diverse 'fonti'". Nel comunicato non si fa riferimento ai prigionieri al centro dello scambio