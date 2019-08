Brexit: Hugh Grant attacca Boris Johnson

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Non è affatto piaciuta all'attore Hugh Grant la decisione del premier britannico di chiedere alla regina Elisabetta la sospensione del Parlamento: secondo l'interprete di 'Notting Hill' e 'Quattro matrimoni e un funerale', Boris Johnson non è altro che un "giocattolo di gomma da vasca da bagno troppo promosso".

Grant è intervenuto su Twitter esordendo: "Lei non fotterà il futuro dei miei figli. Lei non distruggerà le libertà che mio nonno ha combattuto due guerre mondiali per difendere".

L'attore prosegue con un "vaffa", paragonando Johnson a un "giocattolo di gomma da vasca da bagno, troppo pubblicizzato" e afferma: "La Gran Bretagna è disgustata di lei e la sua piccola banda di prefetti masturbatori".