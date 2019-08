Panda a Berlino incinta, presto il parto

(ANSA) - BERLINO, 28 AGO - La nascita del primo cucciolo di panda dello Zoo di Berlino è attesa tra due settimane. Lo ha reso noto ieri lo Zoo berlinese in un comunicato.

L'ecografia alla mamma Meng Meng ha mostrato l'embrione con "il più bel battito cardiaco di Berlino", hanno fatto sapere i veterinari. Si tratterebbe della prima nascita di un panda in un parco zoologico della capitale.

Durante la visita diagnostica Meng Meng è stata tenuta tranquilla con biscotti, acqua al miele e pezzi di mela.

"Ogni nascita è un regalo" soprattutto per le specie minacciate come i panda, ha detto il direttore dello Zoo, Andreas Knieriem.

Le panda femmine hanno infatti un tempo di riproduzione estremamente circoscritto, solo una volta all'anno per un periodo di 24-72 ore. I due panda, Meng Meng di 6 anni e Jiao Qing di 3 anni, sono arrivati a Berlino nell'estate del 2017.