A Sarajevo l'8 settembre primo Gay Pride

(ANSAmed) - SARAJEVO, 28 AGO - Si svolgerà l'8 settembre prossimo a Sarajevo il primo Gay Pride nella storia della Bosnia-Erzegovina.

Come riferiscono i media locali, per lo stesso giorno è stata annunciata una manifestazione contraria al raduno omosessuale, i cui promotori hanno voluto assicurare che sarà pacifica e senza alcuna violenza.

Gli omosessuali non hanno vita facile nei Paesi balcanici, dove prevalgono ancora società di tipo patriarcale e basate su forti pregiudizi, e dove larghe fasce di popolazioni considerano l'omosessualità una malattia da curare.