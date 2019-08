Al G7, forse da Amazzonia capo indigeno

(ANSA) - BIARRITZ (FRANCIA), 26 AGO - Nuova sorpresa di Emmamnuel Macron al G7 di Biarritz dopo lo sbarco, ieri, del ministro iraniano Zarif: secondo la radio France Info, sta per arrivare nella cittadina della costa basca il capo indigeno Raoni, celebre in tutto il mondo per la sua battaglia in favore degli abitanti dell'Amazzonia e per la protezione della foresta.